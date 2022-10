Virgínia Fonseca elogia parceria de Zé Felipe durante seu parto - Reprodução / Instagram

Virgínia Fonseca elogia parceria de Zé Felipe durante seu partoReprodução / Instagram

Publicado 24/10/2022 13:20 | Atualizado 24/10/2022 13:33

Rio - Virgínia Fonseca, de 23 anos, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para homenagear o marido, Zé Felipe, de 24. No Instagram, a influenciadora compartilhou registros do dia em que deu à luz sua segunda filha, Maria Flor e não poupou elogios ao comportamento do cantor durante todo o momento do parto, realizado no último sábado.