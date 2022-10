Rafa Kalimann mostra rosto com acne e fala sobre baixa autoestima - Reprodução / Instagram

Publicado 24/10/2022 12:15 | Atualizado 24/10/2022 12:16

Rio - Rafa Kalimann usou as redes sociais, na madrugada desta segunda-feira, para relembrar um problema de acne, enfrentado no ano de 2021. No Instagram, a influenciadora mostrou imagens de seu rosto com algumas espinhas e desabafou com os seguidores sobre como se sentia insegura naquela época.

"Como eu sofri nesse processo, não entendia o que estava acontecendo, sentia meu rosto quente e me culpava por deixar essa mudança abalar minha autoestima", iniciou ela.

Nos stories, Rafa ainda contou que o tratamento para cuidar das espinhas foi bem longo. "Foram meses me cuidando. Por um lado, me ajudou a conhecer mais os sinais do meu corpo e a cuidar mais da minha alimentação, mas em outro mexeu comigo", afirmou. "Não foi fácil, não. Fases. tudo tem sua importância", completou a influenciadora.