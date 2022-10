Gabriela Pugliesi fala sobre dificuldade para caminhar em reta final de gravidez - Reprodução / Instagram

Gabriela Pugliesi fala sobre dificuldade para caminhar em reta final de gravidezReprodução / Instagram

Publicado 24/10/2022 10:22

Rio - Gabriela Pugliesi, de 37 anos, usou as redes, no domingo, para falar que precisou limitar seus exercícios físicos na reta final da gravidez. No Instagram, a influencer, que está à espera de seu primeiro filho, Lion, fruto do relacionamento com Tulio Dek, admitiu sentir-se desconfortável até mesmo ao fazer suas caminhadas matinais.

"No começo da gravidez, eu caminhava sempre, porque me fazia superbem. A caminhada nesta fase, em que estou muito barriguda, não tá dando mais. Só consigo fazer bicicleta e musculação", contou via stories.



Pugliesi ainda disse aos seguidores que o desconforto é originado pelas dores que tem sentido atualmente. "A caminhada agora está desconfortável. Estou andando toda torta. Tenho uma dor muito forte na sínfise púbica (o ossinho do meio da 'p*riquita'), que parece que estão quebrando ele no meio. E agora que ele [Lion] está praticamente encaixado e grande, faz mais pressão e dói mais. Mas é supernormal e não tem o que fazer", explicou a influenciadora.

Recentemente, a musa fitness usou seu perfil para comentar sobre as lições aprendidas durante sua primeira gestação. "Ah, meu filho, você nem chegou mas já me ensinou tanto! Principalmente sobre confiar e entender o porquê você chegou só agora. Obrigada por ter vindo, por ter me escolhido. Um dia quero te contar o quanto te esperei, o quanto valeu a pena, e o quanto você transformou a minha vida antes mesmo de nascer! Ainda bem que daqui para frente eu não vivo mais pra mim, eu só vivo para você e para família que você me deu!", ponderou na época.