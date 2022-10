Influenciadora digital Brenda Monique diz que Saulo Poncio tentou agredi-la na noite deste domingo - Reprodução Internet

Influenciadora digital Brenda Monique diz que Saulo Poncio tentou agredi-la na noite deste domingoReprodução Internet

Publicado 24/10/2022 09:51 | Atualizado 24/10/2022 12:01

Rio - A influenciadora digital Brenda Monique afirmou nos Stories, do Instagram, que foi agredida pelo cantor Saulo Poncio durante o evento Resenha do Mumu, no Sambódromo, no Centro, na noite deste domingo. Ela postou várias imagens e relatou estar na delegacia prestando queixa contra o artista. "Saulo tentou me agredir hoje na Resenha do Mumu com dois seguranças. E pasmem, ao lado dele estava o meu ex-namorado, Igor", escreveu a influenciadora digital.

fotogaleria

Em seguida, ela mostrou o boletim de ocorrência que registrou contra o cantor. "Estou tremendo muito. Muito mesmo. Saí chorando de lá e fui direto para a delegacia. Estou com amigos e estou bem. Quando estiver melhor, apareço. Apenas medo", disse.

Mais tarde, ela fez uma nova postagem agradecendo o apoio dos seguidores. "Eu queria muito agradecer todas as mensagens incríveis que vocês estão me mandando. Eu gostaria de responder uma por uma, mas o Instagram bloqueou por um dia pelo número de mensagens que estou recebendo. Muito obrigada, de verdade. Estou bem, na medida do possível. Vocês são a minha força e ninguém vai me calar mais. Obrigada por todo o carinho", postou a influenciadora.

A Polícia Civil informou ao DIA que "de acordo com a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) do Centro, um inquérito foi instaurado para apurar e esclarecer as circunstâncias do fato. Os envolvidos, assim como testemunhas, prestarão depoimento. A delegacia solicitou medidas protetivas para a vítima junto à Justiça".

Até esta manhã, Saulo Poncio ainda não se pronunciou sobre as acusações. A reportagem de O DIA entrou em contato com a assessoria do cantor, mas ainda não obteve resposta.