Carlinhos Maia e Lucas Guimarães - Reprodução Internet

Carlinhos Maia e Lucas GuimarãesReprodução Internet

Publicado 24/10/2022 08:14 | Atualizado 24/10/2022 08:22

Rio - O humorista Carlinhos Maia, de 31 anos, postou uma declaração de amor para Lucas Guimarães, de 28, um dia antes de anunciar a separação do casal . Carlinhos Maia falou sobre os 13 anos de união e disse ser "tarado" pelo agora ex-marido.

fotogaleria

"E eu que sou tarado no meu marido. Vocês acreditam? Fico só de olhinho nas pernas! Vou mentir? 13 anos de casados, parece que foi ontem. Pernas boas, suculentas", disse o humorista nos Stories, do Instagram, 24h antes de anunciar o término do casamento.

Em outra ocasião, Carlinhos disse que Lucas estava bonito sem barba. "Preto, você está lindo sem a barba, viu. Tem que tirar de vez em quando". O humorista ainda finalizou os Stories agradecendo por ter casado com um homem bonito. "Ainda bem que eu casei com um marido bonito, viu? Que eu não ia ficar acordando com gente feia do meu lado. Graças a Deus, obrigado senhor", disse.

Separação

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães anunciaram a separação no Instagram, neste domingo. Eles estavam juntos há 13 anos, sendo três anos casados. "Sempre estaremos juntos e admirando o trabalho um do outro. Nossa parceria, cumplicidade e toda nossa história estará para sempre em nossos corações", escreveram na legenda da postagem.