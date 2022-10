Lexa está em Londres com a família - Reprodução do Instagram

Lexa está em Londres com a famíliaReprodução do Instagram

Publicado 24/10/2022 11:34

Rio - Lexa, de 27 anos, está em Londres com a família após anunciar o término de seu casamento com MC Guimê, no último sábado. A cantora explicou que a viagem é para celebrar o aniversário da mãe, Darlin Ferrattry. A empresária completa 44 anos nesta terça-feira. Através do Instagram Stories, a artista disse que Roma, na Itália, também está no roteiro do passeio.

fotogaleria

"Quem é que vai pra Londres? Vai todo mundo pra Londes, vamos pra Roma... Aniversário da mamis! Ela é muito próspera, gente, todo ano agora ela escolhe um país para viajar", disse Lexa, ainda no aeroporto. Ao chegar em Londres, a funkeira publicou um vídeo em que ela e a mãe aparecem brindando com copos de chope. A cantora também compartilhou uma foto em família na rede social. "Chegamos LONDRES! Viagem em família com as minhas melhores companhias pra comemorar o aniversário da minha rainha ", escreveu na legenda.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

Neste sábado, Lexa informou aos fãs que seu casamento com MC Guimê chegou ao fim. Os dois ficaram juntos durante sete anos. "Ninguém casa pensando em separar, até porque uma pessoa tão especial como você tá marcado na minha história. O fato é que, por meses tentamos ajustar as coisas, mas entendemos que o caminho é ficarmos separados. O amor que eu sinto por você vai além desse mundo e, não queríamos abrir brechas e especulações que estragassem esses 7 anos tão lindos vividos. Para todos que acompanharam nosso relacionamento, que sempre foi muito bem resguardado peço compreensão, carinho e respeito. Não levantem suposições porque elas não existem. Só nos respeitem, porque foi uma decisão conjunta", publicou ela.