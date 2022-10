Erasmo Carlos - Divulgação/Guto Costa

Publicado 24/10/2022 11:23 | Atualizado 24/10/2022 12:16

Erasmo Carlos, de 81 anos, está internado no hospital Barra D'Or, na Zona Oeste do Rio, desde semana passada. O cantor e compositor trata uma infecção pulmonar e seu estado de saúde é considerado delicado. As informações são do colunista Ancelmo Gois, do Jornal O Globo.

Sendo assim, os shows que o artista faria nos Estados Unidos no mês que vem foram cancelados. "Informamos que, por motivos de força maior, os shows que Erasmo realizaria em Orlando, dia 4 de novembro, e Miami, dia 10 de novembro, foram cancelados. Posteriormente informaremos as novas datas", diz um comunicado publicado no Instagram do cantor há dois dias.

Ao Dia, o hospital informou que "tem por política não divulgar informações sem autorização do paciente ou familiares". Procurada, a assessoria de imprensa do artista não retornou aos contatos.







Erasmo Carlos foi contaminado pela covid-19 em agosto do ano passado e chegou a ser internado no CTI de um hospital da Zona Oeste do Rio. Ele recebeu alta da unidade de saúde em setembro do mesmo ano. "Passei 12 dias com covid na CTI do hospital e senti bastante na pele. Eu disse: 'de repente, eu não volto mais, não vou mais ter essa sensação' (de subir ao palco)", afirmou ele, em entrevista ao Dia, em maio.