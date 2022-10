Thiago Aquino e a mulher anunciam o nascimento da filha - Reprodução do Instagram

24/10/2022

Rio - Esposa do cantor Thiago Aquino, Thayná Santiago deu à luz Maria Lunna na manhã desta segunda-feira. A bebê veio ao mundo, através de um parto normal em Feira de Santana, na Bahia, pesando 3,085 kg e medindo 48 centímetros. O anúncio do nascimento da pequena foi feito no Instagram. Vale lembrar que o casal já é papai de Laura, de 4 anos.

O fenômeno do arrocha comemorou a chegada da filha através da rede social. "Maria Lunna chegou esbanjando saúde... Chegou florescendo muito amor, paz e alegria em nosso corações. Te amamos, filha", escreveu o cantor, que publicou uma foto ao lado da mulher e de Maria Lunna.

Após lançar as músicas 'Chip Novo' e 'Milionários de amor', em parceria com Solange Almeida, Thiago conta que gravará um novo DVD ainda este ano na capital baiana. "A gente tem uma gravação de DVD que será em Salvador. Já tem data e hora marcada, vai ser em novembro. Um evento grandioso com participações nacionais e que esperamos receber até 200 mil pes', adiantou ele, que neste ano recebeu o prêmio “Sua Música Verão”, um dos mais conceituados da música nordestina.