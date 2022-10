MC Cabelinho e Bella Campos assumem namoro - Reprodução Internet

Publicado 25/10/2022 10:02

Rio - Após muitos boatos e especulações, a atriz Bella Campos, de 23 anos, e MC Cabelinho, de 26, finalmente assumiram que estão namorando. O funkeiro postou no TikTok um vídeo em que aparece cantando "Deixa Acontecer", do grupo Revelação, ao lado da namorada.

No vídeo, a atriz canta "a razão do seu viver, sou eu" e Cabelinho responde "é mesmo". Bella também faz uma alteração na letra da música e canta "mas é que eu 'não' tenho medo de me apaixonar" e o funkeiro concorda: "eu também não tenho". Na legenda do vídeo, Cabelinho escreveu: "minha gostosa".