Publicado 25/10/2022 18:42

Rio - Anitta pode estar mais perto de encerrar sua carreira na música do que os fãs esperam. A cantora de 29 anos revelou que pretende se aposentar em algum momento nos próximos cinco ou seis anos e, depois, ingressar na atuação. Depois de fazer história como a primeira artista latina solo a atingir o topo do Spotify Global, com 'Envolver', a carioca abriu o jogo sobre seus planos para o futuro.

"Claro que não vou (cantar para sempre). É inútil para mim continuar me esforçando para seguir fazendo coisas que não vão realizar novos sonhos. Eu já fiz o que era impossível. O que é maior que o número um?", disse ela, em entrevista à revista norte-americana 'The Wall Street Journal Magazine', publicada nesta terça-feira. Vale lembrar que Anitta estreou como atriz no especial "Didi e O Segredo dos Anjos" (2014), da TV Globo, e fez uma participação na novela "Amor de Mãe" (2020), como a interesseira Sabrina.

A publicação relembrou o início da Poderosa como MC Anitta, nos bailes cariocas, e destacou o sucesso após o lançamento de 'Show das Poderosas'. Desde então, a cantora já firmou parcerias internacionais que vão de Madonna a Snoop Dogg e lançou, mais recentemente, seu álbum trilíngue 'Versions of Me', que marcou seu primeiro trabalho de sucesso no mercado musical dos Estados Unidos.

Por outro lado, Anitta relembrou que a indústria fonográfica brasileira não acreditava em seu sonho de se tornar uma artista reconhecida a nível global. "Eles disseram: ‘Bem, você pode tentar se tornar internacional, mas isso é impossível. Ninguém nunca conseguiu, a última pessoa foi Carmen Miranda'", relatou. "Impossível? Esta palavra só me faz querer ir em frente", declarou a cantora.