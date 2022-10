Ludmilla posa com seus cachos naturais - Reprodução Internet

Ludmilla posa com seus cachos naturaisReprodução Internet

Publicado 25/10/2022 17:29 | Atualizado 25/10/2022 17:54

Rio - Ludmilla postou na última segunda-feira (24) uma sequência de fotos de momentos marcantes dos seus últimos dias. Ao longo da publicação, os fãs acompanharam imagens de shows, ensaios fotográficos, cliques com a família, momentos fofos com a esposa Brunna e bastidores do seu dia a dia. Entre as fotos, a dona do sucesso "Numanice" publicou um registro seu com seus cachos naturais, e chamou muito a atenção dos seguidores.

Acostumados a acompanhar Lud com suas famosas laces, o cabelo curto e natural chocou seus fãs, que reagiram muito bem. Com a legenda: "Sempre vivendo", a cantora recebeu uma chuva de elogios dos internautas, que afirmaram que a artista fica bonita de todas as formas que se apresenta: "os cachinhos de milhões", "Ta lindo teu cabelo natural" e "Amei ver seus cachinhos" foram alguns dos relatos.

Além dos fãs, alguns amigos, famílias e outras celebridades também aproveitaram o momento para exaltar a companhia da artista. A esposa Brunna Gonçalves comentou: "Muito bom viver com você", a influenciadora Marina Gregory escreveu: "Tão linda! Arrasa preta" e a também cantora Bárbara Labres disse: "Amo fazer parte de alguns desses momentos! você, seus amigos e sua família são tudo!!!!"