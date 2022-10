Grazi Massafera participou do podcast ’Jojo Meia Nove’ - Reprodução/Youtube

Publicado 25/10/2022 16:24

Rio - Durante entrevista ao podcast "Jojo Meia Nove", comandado por Jojo Todynho no canal do Multishow no Youtube, Grazi Massafera reclamou da falta de pretendentes agora que está solteira, a última relação amorosa da atriz de 40 anos foi com o diretor de cinema Alexandre Machafer, e revelou que está incomodada com a situação.

fotogaleria "Acho que estou ficando agora um pouco incomodada. Posso estar errada no que vou dizer, mas parece que está causando um certo medo, um receio (dos homens). Eu sou só uma mulher. Eu estou sentindo uma coisa estranha aí. O povo acha que estou cheia de contatinho", afirmou.

A atriz comentou que alguns homens acabam ficando inseguros devido ao empoderamento feminino. "Acho que a gente está se apropriando muito da nossa feminilidade e do nosso poder. E os homens estão começando a revisitar o seu lugar no masculino. Isso deve causar uma certa insegurança. Porque tudo o que é novo e recente causa. É um processo maneiro que está acontecendo", disse.