Virgínia Fonseca posa com a família ao comemorar pelos 40 milhões de seguidores na internet - Reprodução/Instagram

Publicado 25/10/2022 19:30

Rio - Após deixar a maternidade com a filha recém-nascida , Virgínia Fonseca fez uma postagem, nesta terça-feira, para comemorar sua chegada aos 40 milhões de seguidores no Instagram. A influenciadora digital celebrou a data com uma foto em que posa com o marido, Zé Felipe, e as filhas Maria Alice, de 1 ano, e Maria Flor, que nasceu no último sábado, em Goiânia.