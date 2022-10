Angélica declarou voto em Lula - Reprodução/Instagram

Publicado 25/10/2022 17:20

Rio - Angélica usou as redes sociais nesta terça-feira para reafirmar seu voto em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições. O petista disputa o cargo de presidente da república com o candidato a reeleição Jair Bolsonaro (PL) no pleito que acontece no próximo domingo (30).

fotogaleria "Domingo deixou de ser sobre um partido, deixou de ser sobre um candidato. É sobre o futuro que deixaremos para nossas crianças, nosso povo e nossa terra. É sobre a defesa da democracia e o resgatar do melhor em nós. Por isso o meu voto é 13", escreveu.

No último "Domingão com Huck", o marido de Angélica incentivou os jovens a votarem. Luciano Huck ainda alertou que o assédio eleitoral é um ato criminoso. "E importante, tá: não deixa ninguém te influenciar. Não vota porque alguém falou, porque alguém disse. Não vota só para agradar o grupo da família. No começo desse ano, inclusive, a gente fez uma enorme mobilização para que os jovens acima de 16 anos tirassem o seu título de eleitor. Não deixe com que os outros escolham o futuro do seu país. Vai lá e vota, porque votar dura poucos segundos", disse.