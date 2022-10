Jonathan Azevedo posou com a equipe médica da Clínica São Vicente - Reprodução/Instagram

Publicado 25/10/2022 18:21 | Atualizado 25/10/2022 18:39

Rio - Jonathan Azevedo deixou o hospital nesta terça-feira após enfrentar 12 dias de internação. O ator de 36 anos estava na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio, onde ficou em observação por contrair uma infecção no joelho. Usando uma cadeira de rodas, Jonathan Azevedo posou com a equipe médica na saída do hospital.