Publicado 25/10/2022 12:08 | Atualizado 25/10/2022 12:12

Rio - Eduardo Sterblitch, de 35 anos, e Louise D'Tuani, de 33, anunciaram a gravidez do primeiro filho nesta terça-feira, através do Instagram. Os dois, que estão juntos há nove anos, publicaram um vídeo super fofo mostrando o resultado do teste de gravidez e falaram sobre o momento especial.

"É um turbilhão. É chorar quando quer rir, rir quando quer chorar, rir e chorar ao mesmo tempo e não ter controle de absolutamente nada. Nove anos juntos. Celebrando e amadurecendo essa parceria. E agora nossa maior aventura. Um amor maior. Um desafio que sabemos ser gigantesco. UM FILHO. Estamos respirando fundo. Nos acolhendo. Nos abastecendo de calma e muito afeto. Tá lindo e louco. É isso. É família. É tudo novo. Estamos muito felizes de compartilhar esse momento que é tão tão único e especial. Amor, amor, amor e amor", escreveram eles, em uma postagem em conjunto.

Amigos do casal vibraram com a notícia. "Ah, meu Deus! Que alegria imensa! Juro que estava nessa torcida, porque esse casal é genial! Viva esse baby", comentou Sophie Charlotte. "Uhuuuuu! Viva", comemorou Nanda Costa. "Glória a Deus por tudo! Que felicidade imensa que eu tô sentindo por vocês!", afirmou Péricles. "Que lindo! Parabéns", disparou Fafá de Belém.