Karoline LimaReprodução/Instagram

Publicado 26/10/2022 11:28

Rio - Karoline Lima, de 26 anos, usou as redes sociais, na terça-feira, para desabafar sobre os entraves burocráticos do seu regresso ao Brasil. No Instagram, a modelo, que está prestes a deixar a cidade de Madrid, na Espanha, afirmou que voltará definitivamente ao país após o fim de seu namoro com o jogador Éder Militão.

"Se o próximo namorado que eu arrumar morar fora do país, ele que vá morar em São Paulo. Eu não enfrento mais essa disputa, não", escreveu ela, que com o atleta é mãe de Cecília, de apenas três meses de vida.

Karoline deixa a Europa após processos movidos por Éder Militão contra ela. De acordo com os detalhes do documento, vazados nas redes sociais, ela havia sido acusada de ter engravidado "instantaneamente" e o jogador estaria disposto a pagar apenas R$ 6.060,00 de pensão para a criança.

Depois da repercussão negativa do vazamento, o atleta procurou a ex-parceira para resolver a questão. "Algo que eu estava tentando fazer há dois meses e nunca tive sucesso", explicou ela na ocasião.