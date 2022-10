Antônio Fagundes não tem contrato renovado - Reprodução

Antônio Fagundes não tem contrato renovadoReprodução

Publicado 26/10/2022 12:51 | Atualizado 26/10/2022 12:58

Rio - Antonio Fagundes relembrou de momentos marcantes de sua carreira no teatro, no cinema e na TV. Em entrevista ao "Quem Pode Pod", podcast de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, na noite desta terça-feira (25), o ator, de 73 anos, negou a história de que teria memória fotográfica, facilitando o ato de decorar textos.

fotogaleria

"Não é assim pega e decora, tem todo um contexto. Realmente pego um texto na hora, não levo para casa", disse o ator. Ele explicou que entender o personagem deixa 60% do trabalho garantido. "Teve um período da minha vida que achei que não faria televisão, porque demorava muito para decorar. Era um inferno", lembrou ele.

Após anos de carreira no teatro, Fagundes revelou que tinha o costume de ficar meia hora na bilheteria dos espetáculos que iria atuar "para ver o público". "Quando eu voltava para o camarim, o elenco inteiro ia lá para saber como seria o dia. Já via como chegavam na bilheteria. Era maravilhoso", contou.

Antes de sair da Globo, o veterano chegou a receber um convite para integrar o elenco de "Pantanal", mas acabou não aceitando. Segundo um ator, existia um acordo com a emissora de que ele gravaria as novelas apenas nos dias de folga do teatro, e isso não seria mais cumprido.

"A decisão de não renovar partiu de mim. Fui eu que não quis. Quando me chamaram para fazer Pantanal, não aceitei as condições que me ofereceram. Para começo de conversa, eles não queriam mais respeitar o acordo pelo qual eu poderia gravar apenas três dias por semana. Um pacto de 44 anos com a TV Globo foi quebrado nessa proposta, então não aceitei. O novo modelo não me interessa", desabafou.