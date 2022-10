Fernanda Paes Leme fala sobre sequelas da Covid-19 - Reprodução / Youtube

Publicado 26/10/2022 13:30 | Atualizado 26/10/2022 13:34

Rio - Fernanda Paes Leme, de 39 anos, falou sobre os tipos de sequela com que precisa lidar após ter testado positivo para Covid-19, em março de 2020. Durante o episódio do podcast "Quem Pode, Pod" de terça-feira, a atriz afirmou estar com a memória comprometida, além de ter ficado um bom tempo sem sentir o gosto ou o cheiro das coisas.

"Peguei Covid logo no início, em março de 2020, antes de fechar tudo. Eu tive muito mais sequelas do que sintomas. E dentre as sequelas, antes de paladar e cheiro, eu fiquei com a memória muito comprometida. E eu não sabia. Por um momento eu fiquei tensa, achando que eu podia estar com alguma coisa mais séria", iniciou ela.

"Aí eu recebi um estudo de um amigo meu, um estudo gringo, falando que a Covid podia afetar a memória", contou ao acrescentar que sentiu-se aliviada por não ter algo ainda mais grave. "Eu fiquei muito aliviada por um lado, mas muito difícil para mim, pós-pandemia, conseguir ler um livro inteiro. Estou com uma grande dificuldade de ter foco", desabafou.