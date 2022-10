Milton Nascimento - Divulgação / Augusto K. Nascimento

Milton Nascimento Divulgação / Augusto K. Nascimento

Publicado 26/10/2022 11:59 | Atualizado 26/10/2022 12:14

Rio - Um dos maiores ícones da música brasileira, Milton Nascimento completa 80 anos nesta quarta-feira. Com 60 anos de carreira, o cantor e compositor foi homenageado, através das redes sociais, por vários famosos, que exaltaram seu talento, importância para a cultura e a maneira como tratava as pessoas.

fotogaleria

No Instagram, Gilberto Gil celebrou a vida do amigo. "A turma dos oitentões da música brasileira ganha mais um membro ilustríssimo hoje: Milton Nascimento. Sua voz poderosa, sua obra exuberante e sua força para a cultura brasileira já são mais do que reconhecidas por todos nós! Viva, Bituca! Aquele abraço!".







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gilberto Gil (@gilbertogil)

Alexandre Nero soltou a voz e cantou 'Travessia', para parabenizar Milton. "Meus mil vivas para um dos maiores compositores, peculiares e brilhantes vozes que já pisaram nesse planeta, Milton Nascimento, que hoje completa 80 anos. Nesse momento em que a cultura, arte e a educação tem sido tão atacada, destratada e maldita por alguns, lhe reverenciar é símbolo e motivo pra lembrança da importância do fundamento vital de uma nação. Mestre maior, de coração gigantesco, que tive a honra de conhecer de perto cantando comigo em meu mais recente álbum, parabéns, e obrigado por tanto. O dia é seu. O mundo é seu", publicou o ator.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alexandre Nero (@alexandrenero)

Na mesma rede social, Alice Wegmann relembrou seu encontro com o cantor. "Bituca faz 80 anos! Num momento em que o governo pouco olha pra nossa cultura, precisamos mais que nunca celebrar nossos artistas. Foram tantas letras e melodias ouvidas nessa voz que parece que vem do céu… Nessa noite, soube que Milton era noveleiro e acompanhava fielmente 'Onde Nascem Os Fortes'. Os melhores dias da minha vida aconteceram sem eu fazer planos… Eu estava num outro show, Matheus Senra me chamou pra ver Bituca, quando eu me toquei estávamos todos no quarto de hotel dele vendo a série! Que privilégio ver, ouvir e sentir de perto tanta sensibilidade. Que os jovens desse país saibam sempre preservar e valorizar o que temos de melhor. "Todo artista tem que ir aonde o povo está" e ele foi, durante todos esses anos! Viva viva viva."







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alice Wegmann (@alicewegmann)

Djamila Ribeiro também homenageou o artista. "80 anos de Bituca. Hoje é aniversário de uma das maiores vozes de todos os tempos. Os 80 anos de um dos maiores músicos de todos os tempos é uma data marcante no país. Que alegria nossa testemunhar a vida longa desse ser lindo dotado da voz divina, um sujeito histórico e que precisa ser festejado sempre. Que sorte a nossa termos Bituca, que lindo poder festejar a longevidade e talento desse gênio. Feliz Aniversário, meu amigo! Queria estar aí pra te encher de beijos, mas te festejo, celebro e honro! Que honra poder compartilhar momentos lindos com você, sem dúvidas é um dos maiores presentes da minha vida. Te amo".







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Djamila Ribeiro (@djamilaribeiro1)

Com seis décadas de carreira, o artista, que nasceu no Rio de Janeiro, mas cresceu em Minas Gerais, decidiu se despedir dos palcos com a turnê "A Última Sessão de Música". Sua última apresentação acontece no dia 13 de novembro, no Mineirão, em Belo Horizonte. Ele, no entanto, ressalta que não vai parar de cantar nem compor.

E por falar em música, "Maria Maria", uma parceria com Fernando Brant, foi a canção do cantor mais regravada até hoje, com 144 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição). Lançada em 1978, no álbum "Clube da Esquina 2", a música é um dos clássicos da carreira do artista e é a mais tocada no Brasil, nos últimos 10 anos, nos principais segmentos de execução pública. Milton tem 401 obras musicais e 1.191 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva da música no Brasil.

O musical 'Clube da Esquina - Os Sonhos Não Envelhecem', em homenagem a Milton, ficou em cartaz até o último domingo, no Teatro Riachuelo, no Centro do Rio. Agora, segue para São Paulo. Fernanda Montenegro conferiu o espetáculo e elogiou a atuação de Tiago Barbosa, que dá vida ao cantor no musical. "Meu filho, desculpe, viu, que eu estou chamando de filho. Você cantou, a gente chorou. Que dia bonito. Um beijo querido, parabéns. Canta maravilhosamente bem", afirmou a atriz.