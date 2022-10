Detro-RJ apreende veículos que faziam transporte irregular no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Galeão - Divulgação

Publicado 26/10/2022 16:20 | Atualizado 26/10/2022 16:45

Rio - Um táxi e cinco veículos particulares foram autuados e rebocados por fiscais do Detro-RJ, na manhã desta quarta-feira (26), durante uma operação no Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. A ação aconteceu após denúncias de que carros piratas estavam operando de forma irregular, aproveitando o fluxo de possíveis passageiros que vão embarcar ou que desembarcaram no local.



Para conseguir clientes, homens ligados a esses transportes estavam abordando as pessoas ainda no saguão de desembarque para oferecer o serviço.

Um táxi que circulava com dois passageiros sem o registro na Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) foi rebocado. Outros três carros que faziam serviços de "transfer" entre Copacabana e Aeroporto, cobrando taxas de R$ 50 e R$ 60, também foram multados e rebocados. Um outro veículo que fazia "transfer" entre o Aeroporto e Barra da Tijuca, cobrando tarifa de R$ 90 por passageiro, foi removido.



Na mesma ação foi multado e rebocado um carro que trafegava por um aplicativo não permitido e cobrava tarifa de R$ 47 e um outro que transportava duas pessoas com o aplicativo permitido desligado e cobrando passagem a R$ 50.



Segundo o órgão, as ações do Detro-RJ nos aeroportos serão realizadas por tempo indeterminado visando o bem estar e segurança dos passageiros.