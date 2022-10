Entre janeiro e setembro, redução de homicídios dolosos e letalidade violenta foi de 10% - Vanessa Ataliba/O Dia

Entre janeiro e setembro, redução de homicídios dolosos e letalidade violenta foi de 10% Vanessa Ataliba/O Dia

Publicado 26/10/2022 15:58 | Atualizado 26/10/2022 16:04

Rio - O Rio de Janeiro registrou, entre janeiro e setembro deste ano, uma redução de 10% nos indicadores estratégicos de homicídios dolosos e letalidade violenta, em comparação com o mesmo período de 2021. Os números representam o menor valor para o acumulado do ano dos últimos 31 anos. A queda também ocorreu nos crimes de latrocínio, com 51,28% a menos, e mortes por intervenção de agente do Estado, que caíram 8% nos nove primeiros meses de 2022.

Os dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) consideram os registros de ocorrência lavrados nas delegacias da Polícia Civil. Segundo o levantamento, entre janeiro e setembro deste ano, ocorreram 2.258 casos de homicídio doloso, dois quais 264 no último mês, sendo este o menor valor para o acumulado desde 1991. Na comparação com 2021, o delito registrou redução de 10% em relação ao acumulado do ano e de 1% em relação ao mês de setembro.

As ocorrências de letalidade violenta, que são crimes como homicídio doloso, roubo seguido de morte e morte por agente do Estado ficaram em 3.333 nos nove primeiros meses do ano, sendo 359 somente em setembro, o menor valor para o acumulado desde 1991. Na comparação com 2021, o indicador registrou redução de 10% em relação ao acumulado do ano e aumento de 0,3% em relação ao mês.

O acumulado do ano dos casos de latrocínio também teve queda, com 40 registros neste ano, contra 78 no ano passado, também sendo o menor número de vítimas para o indicador desde 1991. Em relação as mortes por intervenção de agente do Estado, ocorreram 1.010 casos entre janeiro e setembro, dos quais 87 no último mês. Na comparação com 2021, o crime registrou redução de 8% em relação ao acumulado do ano e aumento de 13% em relação ao mês.



Os resultados de roubos de cargas também foram positivos no comparativo de janeiro a setembro de 2022. Houve 2.909 casos, sendo 352 no mês passado, registrando o menor valor para o acumulado desde 2013. Na comparação com 2021, o indicador registrou redução de 15%, o que representa menos 519 roubos, e de 10% em relação ao mês.

"A queda dos roubos de carga é muito importante não só para a segurança pública como para a economia do estado como um todo. As reduções contínuas desse crime são reflexos do investimento do Governo do Estado na Inteligência das forças de segurança, e, no final das contas, a população é a grande beneficiada", afirmou a diretora-presidente do Instituto de Segurança Pública, Marcela Ortiz.

Já os roubos de rua, que incluem os crimes de roubos a pedestres, de aparelhos celulares e em coletivos, tiveram 47.270 registros entre janeiro e setembro deste ano, dos quais 5.314 em setembro, sendo o menor valor para o acumulado desde 2012. Na comparação com 2021, o indicador registrou redução de 9% em relação ao acumulado do ano e se manteve com o mesmo número em relação ao mês.



Por fim, ocorreram 17.976 casos de roubos de veículos nos primeiros nove meses do ano de 2022 e 2.206 em setembro, menor valor para o acumulado desde 2012. Na comparação com 2021, o indicador registrou redução de 6% em relação ao acumulado do ano e aumento de 10% em relação ao mês.