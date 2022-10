Cariocas aproveitam quarta-feira ensolarada na Praia do Leme - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 26/10/2022 16:48

Rio – Os cariocas aproveitaram o dia ensolarado, nesta quarta-feira (26), nas praias da cidade. Segundo o Alerta Rio, sistema da prefeitura, os termômetros registraram 28º C na Zona Sul, enquanto na Zona Oeste a temperatura chegou a 30º C.



A Praia do Leme, na Zona Sul, ficou repleta de banhistas, mesmo com o vento forte. Alguns aproveitaram para jogar altinha na areia e surfar.

A previsão para a quinta-feira (27) de manhã ainda é animadora para quem deseja passar o tempo ao ar livre: céu claro a parcialmente nublado e sem chuvas. Já a tarde será marcada por muitas nuvens e pancadas de chuva. A temperatura varia ao longo do dia, com mínima de 18º C e máxima de 34º C.A sexta-feira (28) terá muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima eleva um pouco, para 20º C, e a máxima permanece em 34º C.Céu nublado e pancadas de chuva e trovoadas isoladas são previstos para sábado (29), com temperaturas entre 20º C e 31º C.O domingo (30) será de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, mas a temperatura continua alta: a máxima atingirá 31º C, a mínima será de 21º C.