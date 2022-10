Capa do livro 'Vila Mimosa, além do sexo', de Siro Darlan e Cleide de Almeida - Reprodução

Capa do livro 'Vila Mimosa, além do sexo', de Siro Darlan e Cleide de AlmeidaReprodução

Publicado 24/10/2022 16:43 | Atualizado 24/10/2022 17:43

Rio - Siro Darlan e Cleide de Almeida lançam o livro 'Vila Mimosa, além do sexo', que documenta o dia a dia de mulheres que vivem ou já viveram a experiência da Vila Mimosa. O objetivo é mostrar de dentro para fora o que essas pessoas passaram ao longo de suas histórias, gerando impacto em quem lê, com o intuito de especificar e explicar como são vistas e reconhecidas na sociedade, porém com suas próprias palavras.

Ao final o leitor já não terá mais o mesmo ponto de vista e muitos tabus podem ser quebrados. Além das histórias os programas de suporte para que as trabalhadoras em específico não se sintam desamparadas também é retratado. "Interessei-me por essa parte social e propus à OAB-RJ que montasse um escritório de assistência jurídica no local, pois, grande parte das mulheres estavam ali por desconhecerem seus direitos sociais", contou Darlan.

O evento será composto pela presença dos autores e será fechado a convidados, no restaurante Flutuante Rio, a partir das 17h, no dia 27 de outubro. A noite se inicia com autógrafos e microfone aberto para que os protagonistas falem sobre suas histórias e a sua ligação com o livro. Depois, será servido um coquetel e contará com muita música.