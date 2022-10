Meta do município é vacinar cerca de 300 mil crianças, ou seja, 95% do público-alvo - Edu Kapps

Publicado 24/10/2022 16:50

Rio – Para celebrar o Dia Mundial de Combate à Poliomielite, comemorado anualmente no dia 24 de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS-Rio), nesta segunda-feira, intensificou a convocação, através das redes sociais, de pais e responsáveis que ainda não levaram seus filhos para atualizar a caderneta de vacinação.



De acordo com o EpiRio, a taxa de vacinação contra a doença vem caindo ao longo dos anos: em 2019, a cobertura vacinal foi de 77,82%; em 2020, foi de 74,15%; e em 2021, caiu para 71,29%. Ainda de acordo com a pasta, desde o início da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, iniciada no dia 8 de agosto, foram aplicadas mais de 174 mil doses, o que representa uma taxa de cobertura de 55,2%. A meta é vacinar cerca de 300 mil crianças, ou seja, 95% do público-alvo.



"Hoje nós temos 130 mil crianças desprotegidas. Além das doses previstas no esquema regular, estamos aplicando mais uma dose de reforço em crianças de 1 a 4 anos. Por isso, convocamos os pais para que levem seus filhos nessa faixa etária aos postos. A vacina é o único meio de proteger as crianças contra essa doença, que é grave, pode matar ou deixar sequelas", destacou o secretário municipal de Saúde Daniel Soranz. Para ele, atualmente, a maior preocupação é o risco da reintrodução da poliomielite no Rio e no Brasil.



Com o objetivo de garantir que os cariocas entre dois meses e 14 anos estejam em dia com todas as vacinas recomendadas para cada faixa etária, há uma semana, a secretaria realizou a busca ativa de crianças que não compareceram à unidade de Atenção Primária para garantir a imunização contra a doença. A ação aplicou mais de 1.600 doses diariamente, o dobro em comparação à semana entre os dia 10 e 15 de outubro.



Para a poliomielite, o esquema vacinal de rotina é composto por doses aos dois, quatro e seis meses de idade, e mais uma gotinha aos 15 meses e 4 anos. Além disso, está sendo aplicada ainda mais uma dose de reforço para crianças entre 1 e 4 anos. A busca ativa segue sendo feita pelos profissionais das clínicas da família e centros municipais de saúde, e pode ser realizada por WhatsApp, telefone ou presencialmente, na casa do morador. As unidades de Atenção Básica funcionam de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h.



A Poliomielite no país e a importância da vacinação



Também conhecida como paralisia infantil, a poliomielite já foi erradicada no Brasil graças à vacinação, mas os baixos índices de imunização podem fazer com que ela volte a ser um problema de saúde pública.



A transmissão da doença ocorre por contato direto pessoa a pessoa, por objetos, alimentos e água contaminados com fezes de doentes ou portadores do vírus, ou por meio de gotículas de secreções ao falar, tossir ou espirrar. Os sintomas mais frequentes são febre, mal-estar, dor de cabeça, de garganta e no corpo, vômitos, diarreia, prisão de ventre, espasmos, rigidez na nuca e até mesmo meningite. Pode ocorrer também flacidez muscular, que afeta, em regra, um dos membros inferiores, nas formas mais graves da doença.