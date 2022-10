Evento reuniu líderes da região Ibero-americana, incluindo cidades como Montevidéu, Santiago, Assunção, Brasília e São Paulo - Divulgação / SMAC

Publicado 24/10/2022 15:20

Rio – Para reafirmar a responsabilidade do Rio com a construção de uma cidade mais sustentável, o vice-prefeito e secretário municipal do Ambiente e Clima, Nilton Caldeira, desembarcou em Buenos Aires, na Argentina, para assinar a Carta de Intenção sobre Ações Climáticas junto às cidades da Região Cone Sul – Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai –, durante a XI Reunião de Prefeitos da União de Cidades Capitais Ibero-americanas (UCCI), que aconteceu na última semana.



O documento permite ao Rio ampliar o diálogo e potencializar suas ações em prol do meio ambiente, com a construção de uma agenda ambiental em parceria com os demais municípios participantes de rede. Uma vez que as cidades mostraram seu papel fundamental no desenvolvimento de uma sociedade mais verde e inclusiva, as medidas de combate às mudanças climáticas incluem a gestão sustentável dos resíduos sólidos urbanos, a promoção da mobilidade sustentável e soluções baseadas na natureza.