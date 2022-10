O projeto será realizado por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e custará aos cofres públicos cerca de R$ 180 milhões - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 24/10/2022 14:25

Rio – A Prefeitura do Rio dará início à construção de cinco novos terminais do BRT Transoeste. Três deles; Magarça, Santa Cruz e Mato Alto, devem começar a ser erguidos ainda esse ano, enquanto os terminais Pingo D’Água e Curral Falso ainda aguardam licitação, marcada para novembro. O projeto, realizado por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, faz parte do plano de recuperação do sistema BRT e vai custar aos cofres públicos cerca de R$ 180 milhões.

O projeto das obras do terminal Magarça, em Guaratiba, prevê a implantação de mais um módulo com características técnicas idênticas à estação já existente. A ideia é gerar mais conforto, garantindo a distribuição dos usuários no interior do novo terminal e nas suas duas áreas de acesso.Além da construção do novo módulo, haverá também a implantação de um terminal alimentador de ônibus e vans vindos pela Estrada do Magarça, além de modificações para ampliação do sistema viário da Avenida Dom João VI (Américas). O novo terminal contará também com um estacionamento exclusivo para 250 bicicletas.Assim como as obras do terminal Magarça, o projeto do novo terminal Santa Cruz prevê a expansão da estação já existente, além de criação de pistas exclusivas para BRT e modificações no sistema viário das ruas Felipe Cardoso, Barão de Laguna e Dom Pedro I. Um bicicletário para 200 bicicletas também será construído no local.Já o terminal Mato Alto será integrado por dois novos terminais de ônibus e vans. Para isso, será construída uma passarela que irá receber usuários tanto de Sepetiba como de Campo Grande. O projeto prevê também a construção de dois viadutos e retornos para os veículos comuns. Assim como o terminal Magarça e o Santa Cruz, o terminal Mato Alto também contará com um bicicletário, com capacidade para 250 bicicletas.O novo terminal Pingo D’Água vai substituir a estação do mesmo nome, com integração entre ônibus e vans oriundos da Estrada da Pedra e da Avenida Dom João VI. Também serão feitas melhorias nas vias e drenagem no entorno do terminal. Devido ao alto tráfego de bicicletas na região de Guaratiba, um estacionamento exclusivo será implementado nas proximidades da estação. O espaço contará com um local para abrigar até 600 bicicletas.Para a construção do terminal Curral Falso, a antiga estação, de mesmo nome, será demolida. Serão erguidos uma passarela de acesso e um terminal alimentador que fará a integração entre ônibus e vans vindos da Estrada de Sepetiba e da Avenida Cesário de Melo. Também serão realizadas melhorias no sistema viário e de drenagem no entorno, além da instalação de um bicicletário para comportar 400 bicicletas."A área da estação Pingo D’ Água vai ter 17 mil metros quadrados. Hoje, são apenas dois mil metros quadrados. O acesso se dará por uma nova praça que estamos construindo. Outra mudança será no Curral Falso, que passará de 300 metros quadrados para 16 mil metros quadrados. Esse terminal será estratégico, principalmente porque receberá passageiros do eixo das estações do BRT da Cesário de Mello", explicou a secretária de Infraestrutura, Jessick Trairi.Além dos novos terminais do BRT, a Prefeitura do Rio dará início, nos próximos dias, às obras de alargamento em retornos da Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, também na Zona Oeste. A ação faz parte das obras de substituição do pavimento com recuperação estrutural do corredor Transoeste, iniciadas em julho desse ano, com um orçamento que ultrapassa os R$ 235 milhões.A operação está prevista para acontecer nos retornos junto à estação do BRT Bosque da Barra, localizada entre o Shopping Rio Design e a estação do BRT Américas Park, e entre as estações do BRT Benvido de Novaes e Nova Barra.Ao longo de um ano e meio, a prefeitura também fará a substituição do asfalto da calha por onde passam os ônibus do BRT Transoeste por concreto. Os serviços já foram iniciados em dois trechos: na Avenida das Américas, próximo à Cidade das Artes, no trecho entre o Terminal Alvorada e a Estação do BRT Bosque da Barra, e após o túnel Vice-Presidente José Alencar, entre as estações Embrapa e Cetex. Nesses trechos, os veículos são desviados da calha para que possam ser feitas a fresagem do asfalto e a preparação para colocação do concreto.