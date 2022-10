Escola manifestou solidariedade ao interprete vítima de ataques racistas na internet - Reprodução Instagram

Publicado 24/10/2022 14:24 | Atualizado 24/10/2022 15:03

Rio - Um intérprete da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel foi vítima de comentários racistas, no fim da noite deste domingo, durante a final da disputa de samba-enredo da agremiação para 2023. As ofensas contra Ronny Caetano, o Roninho, foram feitas por usuários que acompanhavam a transmissão ao vivo feita pela Rádio Arquibancada, via YouTube.



Um desses comentários preconceituosos se referia ao intérprete como "neguinho" e pedia que ele fosse retirado do palco. Em outra postagem, um usuário pediu que fosse cantado o samba de enredo 'O Cacho de Banana', de 1964, da escola de Padre Miguel. No momento em que perceberam o conteúdo racista, os responsáveis pela transmissão se manifestaram contra as falas compartilhadas.

"O primeiro comentário nós conseguimos ver na hora e banir o usuário. Tinha mais de 1.600 pessoas em live, então não conseguimos ver tudo, mas no instante seguinte, nos manifestamos dizendo que não queríamos esse tipo de audiência. Repudiamos os comentários. Ficamos sem entender o motivo para uma pessoa tão preconceituosa estar numa live de samba", comentou Anderson Baltar, responsável pela emissora de rádio.



Roninho, como é conhecido, tinha acabado de entrar no palco para se apresentar, enquanto os votos para a final do samba enredo eram computados, quando os ataques começaram na live. "Estamos inteiramente à disposição da escola para ajudar a identificar os reesposáveis por esses comentários", disse Baltar.



A Mocidade Independente de Padre Miguel também se manifestou sobre o caso em sua rede social. Em nota, a escola demonstrou repúdio aos comentários e solidariedade ao intérprete:



"Era para eu acordar só falando da minha linda final de ontem. Mas, infelizmente, vivemos em um país onde o racismo está em todos os locais ao nosso redor. Venho em nome de toda diretoria, segmentos e torcedores, me solidarizar e dar forças ao meu cantor Ronny Caetano pelos ataques racistas recebidos ontem em comentários feitos no chat do YouTube durante a live da Rádio Arquibancada. Vamos tomar as providências legais e necessárias para punir os criminosos. Nunca é demais lembrar que Racismo é crime e nós não vamos sucumbir", nota oficial da escola Mocidade Independente de Padre Miguel



A nota foi acompanhada e apoiada por outras agremiações na rede social. A Unidos da Tijuca foi uma das escolas que se manifestou: "Jamais sucumbiremos". A Imperatriz Leopoldinense também e comentou: "Não passarão! Toda nossa solidariedade, irmã".

Puxador oficial da mocidade e amigo de Ronny, o cantor Igor Vianna também repudiou os comentários racistas contra o colega intérprete. "Bom dia para todos, menos a você que é racista (mesmo que encubado)", compartilhou no Facebook.



A escola foi procurada pela reportagem de O DIA para confirmar se irá prestar queixa na Polícia Civil sobre o ocorrido, mas ainda não retornou ao contato.