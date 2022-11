Funcionário da Igreja Nossa Senhora do Parto foi baleado durante tentativa de assalto - Reprodução / Redes sociais

Funcionário da Igreja Nossa Senhora do Parto foi baleado durante tentativa de assaltoReprodução / Redes sociais

Publicado 22/11/2022 18:54

Rio - Dois homens foram baleados, na tarde desta terça-feira (22), em frente à Igreja Nossa Senhora do Parto, na Rua Rodrigo Silva, Centro do Rio. As duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal Souza Aguiar. Até o momento, não há informação sobre os estados de saúde. Um dos baleados é funcionário da igreja.

De acordo com relatos de testemunhas, o tiroteio aconteceu por causa de uma tentativa de assalto, em uma "saidinha de banco". Um dos envolvidos seria um segurança da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), que tentou conter a ação dos suspeitos. Policiais do Centro Presente foram acionados e encaminharam as vítimas ao hospital.

Em discurso na Alerj, a deputada Alana Passos (PTB) relatou que estava almoçando enquanto seu segurança aguardava do lado de fora. "Um senhor havia sacado dinheiro e entrou na igreja. Dois bandidos o seguiram: um de moto e outro a pé. Assaltaram ele, atiraram nele e meu segurança reagiu. Para honra e glória de Deus, conseguiu salvar a vida do senhor, porque poderia ser pior. Foram duas perfurações", disse.

A parlamentar também afirmou que vai levar ao plenário a sugestão de uma Medalha Tiradentes - a maior honraria da Casa - para o segurança.