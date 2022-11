Corpo de Marcelo Gangreiro de Faria, morto por uma bala perdida em Gramacho, será enterrado nesta quarta-feira (23) - Reprodução/Arquivo pessoal

Rio – O pedreiro Marcelo Gangreiro de Faria será enterrado nesta quarta-feira (23), às 13h, no Cemitério Nossa Senhora das Graças, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Marcelo morreu nesta terça-feira (22) após ser atingido por uma bala perdida quando entrava em um ônibus, em Duque de Caxias. O veículo da linha Parque São José x Caxias, da empresa Santo Antônio, passava na altura do bairro Gramacho, onde havia um intenso tiroteio entre policiais militares e criminosos, quando o homem de 51 anos foi baleado. Marcelo estava a caminho do trabalho e tinha o costume de pegar o veículo desta linha. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no interior do carro. Ele carregava uma mochila com pertences do trabalho e uma marmita.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 15° BPM (Duque de Caxias) faziam uma operação nas comunidades do Dique e Sapinho com o objetivo reprimir a prática de roubos de veículos na região. Na ação, equipes do Grupamento de Ações Táticas foram recebidas a tiros por um grupo de criminosos. Houve confronto e um policial ficou ferido após ser atingido por estilhaços.



Após o confronto, os PMs localizaram a vítima já morta dentro do ônibus. O corpo de Marcelo foi levado para o Instituto Médico Legal de Duque de Caxias. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), responsável pelas investigações.





Em nota, a Transportes Santo Antônio lamentou a morte do passageiro e informou que está colaborando com a investigação policial. Nas redes sociais, uma testemunha que estava no ônibus disse que Marcelo havia acabado de passar na roleta do coletivo. "Ele pegou o ônibus no ponto perto do Graciliano e estava passando na roleta quando foi atingido no pescoço e caiu, mas o ônibus só parou em frente ao Colégio Clementina", relatou.

Moradores contaram que acordaram assustados com a intensidade dos tiros. "Eu acordei com tiros, foi muito tiro", escreveu um perfil. Uma outra moradora concordou: "muito tiro mesmo".



Marcelo deixa três filhos. Uma das filhas está grávida de cinco meses. Abalada, a família da vítima não quis conversar com a imprensa.