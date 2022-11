Homem é atingido por uma bala perdida e morre dentro de ônibus da empresa Santo Antônio - Divulgação

Homem é atingido por uma bala perdida e morre dentro de ônibus da empresa Santo AntônioDivulgação

Publicado 22/11/2022 09:52 | Atualizado 22/11/2022 13:01

Rio - Um homem, identificado como Marcelo Gangreiro de Faria, de 51 anos, morreu após ser atingido por uma bala perdida enquanto estava dentro de um ônibus, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na manhã desta terça-feira (22). O veículo da linha Parque São José x Caxias, da empresa Santo Antônio, passava na altura do bairro Gramacho quando a vítima foi baleada.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 15° BPM (Duque de Caxias) faziam uma operação nas comunidades do Dique e Sapinho com o objetivo reprimir a prática de roubos de veículos na região. Na ação, equipes do Grupamento de Ações Táticas foram recebidas a tiros por um grupo de criminosos. Houve confronto e um policial ficou ferido após ser atingido por estilhaços.

Após o fim dos disparos, os agentes encontraram o corpo de um homem caído no chão. No local onde ele foi encontrado, os militares apreenderam uma pistola, um carregador, seis munições e um rádio comunicador.



Em seguida, os PMs localizaram a vítima de bala perdida, já morta dentro do ônibus. O corpo de Marcelo foi levado para o Instituto Médico Legal de Duque de Caxias. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), responsável pelas investigações.

Em nota, a Transportes Santo Antônio lamentou a morte do passageiro e informou que está colaborando com a investigação policial.