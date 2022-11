Caso foi investigado e registrado na 60ª DP (Campos Elísios) em Duque de Caxias - Reprodução

Caso foi investigado e registrado na 60ª DP (Campos Elísios) em Duque de CaxiasReprodução

Publicado 22/11/2022 10:00 | Atualizado 22/11/2022 11:58

Rio - Um homem foi preso em flagrante por expor vídeo pornográfico envolvendo sua própria filha de oito anos. Ele foi localizado em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, e foi conduzido a 60ª DP (Campos Elísios).



De acordo com as investigações, coordenadas pelo delegado titular da unidade, Flávio Rodrigues, o setor de inteligência recebeu uma denúncia na última segunda-feira (21). Segundo ela, um homem estava expondo uma criança, sua filha, a cenas de pornografia através de vídeos e compartilhando com terceiros por um aplicativo de mensagens.

"É muito repugnante, uma monstruosidade alguém transmitir imagens de abusos sexuais praticados com a própria filha de 8 anos de idade", disse o delegado.



Os agentes encontraram o suspeito na Rua Marques de Baependi, Jardim Primavera, em Duque de Caxias. Ele não resistiu à prisão.