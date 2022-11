Projeto cultural gratuito chega a última cidade de 2022 no dia 23 de novembro - Divulgação

Publicado 22/11/2022 11:48

Rio - Depois de passar por mais de 10 municípios do Rio de Janeiro, a exposição itinerante "Olho D’Água – Artes Líquidas e Águas Visuais" encerra a temporada de 2022 na Praça Marechal Floriano Peixoto, em Itaboraí, entre os dias 23 e 27 de novembro.

O projeto cultural leva ao público uma experiência tecnológica e interativa, que aborda a temática sobre o ciclo da água e a importância da preservação dos recursos hídricos. O evento, que é gratuito e aberto para toda a população, acontece em um caminhão com uma multi-plataforma digital, que conta com ferramentas artísticas e cinema ao ar livre.

Na quarta-feira (23) e sexta-feira (25), o atendimento é exclusivo para as escolas da rede pública e ocorrerá ao longo do dia. No sábado (26) e no domingo (27), a mostra acontece das 14h às 18h. Já partir das 18h30 no sábado e 19h no domingo, o público poderá conferir o "Cine ao Ar Livre”. Após as sessões, haverá ainda uma roda de conversa. Na quinta-feira (24) o evento não irá acontecer devido ao jogo do Brasil na Copa do Mundo.

A curadoria é feita pelo ONG Ecofalante, iniciativa que atua nas áreas de cultura, educação e sustentabilidade.

Com o tema “Ciclo da água e sua importância para a vida humana e de todos os seres vivos”, a exposição tem como objetivo despertar o olhar de cada participante para a sustentabilidade e preservação dos recursos hídricos de forma lúdica e transformadora.

"No mês de setembro abrimos a temporada de 2022 nas cidades Belford Roxo, Queimados, Japeri e Nova Iguaçu. No mês de novembro seguimos levando a exposição para os municípios de Rio Bonito, São João de Meriti, Tanguá e Itaboraí, com objetivo de proporcionar uma experiência tecnológica, interativa e despertar o olhar de cada participante para a sustentabilidade e preservação dos recursos hídricos de forma lúdica e transformadora", conta Guilherme Mello, um dos produtores do projeto.

A exposição é viabilizada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério do Turismo, produzida pela 3 Apitos Cultura e tem apoio da Águas do Rio e do Instituto AEGEA. Além de contar com o apoio local da Prefeitura de Itaboraí, Secretaria de Educação e Secretaria de Cultura.