Mariana da Silva Ribeiro foi esfaqueada diversas vezes, segundo a defesa - Reprodução

Publicado 22/11/2022 10:01 | Atualizado 22/11/2022 10:56

Rio - Agentes da 72ª DP (São Gonçalo) instauraram um inquérito para investigar uma tentativa de feminicídio ocorrida na semana passada em uma casa do bairro Boaçu, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Mariana da Silva Ribeiro, de 30 anos, acusa o namorado de esfaqueá-la depois de uma briga. O homem confessou o crime.

A família de Mariana informou que a mulher desapareceu na noite da última terça-feira (15) depois do casal ter brigado em um bar da região. Ela foi encontrada já internada em estado grave no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), também em São Gonçalo, no final de semana, depois de dar entrada na unidade na quarta-feira (16), socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

Em conversa com o DIA, o advogado Joab Gama de Souza, que representa a vítima, revelou que a mulher sofreu ferimentos no pescoço, peito, rosto e na mão. Ela alegou que foi atingida por trás pelo suspeito e não teve como se defender.

"Foram muito mais que quatro facadas. Pescoço, peito, rosto, nas costas e nas mãos. Quase que ela perdeu o dedo. O cara dilacerou a garota. Ela relatou que o primeiro golpe aconteceu quando ela estava por trás e abaixada. Depois das diversas agressões, ela correu e caiu. Ela pensou até em fingir que estava morta", relatou a defesa.

O suspeito tentou visitar a vítima no hospital neste domingo (20), mas foi impedido por familiares que chamaram a polícia. Em depoimento que o DIA teve acesso, o homem confirmou que houve uma discussão depois dos dois terem bebido no bar. Ao chegar em casa, o suspeito afirmou que a mulher pegou uma faca e foi em sua direção, mas ele teria conseguido se defender e tomado a arma da mão de Mariana. Então, em um "momento de fúria" a esfaqueou. Ele confessou o crime, mas não ficou preso.

"Já foi instaurado um inquérito e estamos ouvindo as testemunhas. Estamos apurando ainda, mas ele já é réu confesso", disse o delegado Márcio Esteves, chefe de investigação da 72ª DP (São Gonçalo). Contudo, não respondeu o motivo do homem ter sido liberado depois de confessar o crime.

De acordo com a defesa, não há motivos para o suspeito estar fora da prisão. Joab Gama revelou que Mariana está com medo de que o homem possa voltar a tentar visitá-la por não haver nenhuma medida protetiva contra ele.

"Ele não ficou preso e não entendi o motivo. Ele prestou depoimento, assumiu que agrediu a garota, mas a versão dele é que ela tentou o esfaquear, mas ele tomou a faca e a esfaqueou. Ele justificou o ato como uma defesa. Isso é totalmente infundado. Ela está morrendo de medo do cara voltar lá", complementou o advogado.

Ainda segundo a defesa, o relacionamento dos dois era conturbado e o suspeito já teria a agredido outras vezes, mas a vítima nunca prestou queixa contra ele.