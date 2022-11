William Lourenzo é natural de Três Pontes, em Minas Gerais, e trabalha com frete e mudanças - Reprodução

William Lourenzo é natural de Três Pontes, em Minas Gerais, e trabalha com frete e mudançasReprodução

Publicado 24/11/2022 13:56

Rio - Um motorista de caminhão, identificado como William Lúcio Lourenzo, de 48 anos, foi baleado na tarde desta quarta-feira (23) em uma tentativa de assalto ocorrida na Comunidade da Vila Aliança, Zona Oeste do Rio. Ele está internado em estado grave no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo.

Segundo a Polícia Militar, a vítima e um ajudante passavam pela Estrada do Taquaral quando criminosos anunciaram o assalto. Assustado, a vítima tentou escapar, mas foi baleado na cabeça. O ajudante não se feriu. William, que trabalha com frete e mudanças, é natural de Três Pontes, em Minas Gerais e estava fazendo uma entrega no Rio.

O motorista foi socorrido por populares até o Hospital Municipal Albert Schweitzer em Realengo, onde policiais do 14º BPM (Bangu) constataram o fato. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, seu estado de saúde é grave.

A ocorrência foi encaminhada para a 34ª DP (Bangu), que realiza diligências para encontrar os suspeitos do crime. O caso será investigado como tentativa de homicídio.