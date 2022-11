Durante a prisão do suspeito, foram apreendidos um botijão de gás, panelas, uma torneira, e diversos objetos de uso doméstico - Divulgação / PMERJ

Publicado 24/11/2022 12:52 | Atualizado 24/11/2022 12:59

Rio - A Polícia Militar prendeu em flagrante, na manhã desta quinta-feira (24), um homem acusado de furtar uma residência, no Alto da Boa Vista, Zona Norte do Rio. A identidade dele não foi divulgada.

De acordo com informações da assessoria de imprensa da corporação, pessoas que passavam pela Avenida Édson Passos viram um suspeito saindo de uma casa carregando diversos utensílios domésticos. Com isso, agentes do 6° BPM (Tijuca) foram acionados e se dirigiram para verificar a ocorrência de furto.

Ao chegar no local, a equipe policial localizou o suposto criminoso e o deteve. Com ele, foram apreendidos um botijão de gás, panelas, uma torneira, além de outros objetos de uso doméstico.

A ocorrência foi registrada na 19ª DP (Tijuca).