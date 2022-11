Caso segue em investigação na 99ª DP (Itatiaia) - Google Street View

Caso segue em investigação na 99ª DP (Itatiaia)Google Street View

Publicado 24/11/2022 11:24

Rio - Eduardo Querino, de 27 anos, morto junto com a filha de oito meses na noite desta quarta-feira (23) em Itatiaia , no Sul Fluminense, pode ter sido assassinado por vingança, segundo agentes da 99ª DP (Itatiaia). O homem era suspeito de ter matado uma mulher no final de maio deste ano, de acordo com os investigadores.

Segundo a Polícia Civil, Eduardo já foi preso suspeito de cometer um homicídio na Rua Capitão João Ferreira, no bairro Vila Esperança, próximo ao local em que foi assassinado. Na época do crime, ele passou por uma audiência de custódia e foi liberado.

O homem voltava de uma nova audiência sobre o caso, realizada no Fórum de Itatiaia nesta quarta-feira (23), antes de morrer. De acordo com a investigação, Eduardo pertencia ao tráfico de drogas da região e já tinha outras passagens pela polícia.

Os investigadores trabalham com a possibilidade do assassinato de Eduardo ter sido motivado por vingança. Ainda segundo os agentes, há pistas de quem cometeu o crime, mas os detalhes não foram revelados para não prejudicar a investigação.

Relembre o caso

Eduardo Querino e sua filha de oito meses foram mortos a tiros na noite desta quarta-feira (23) em Itatiaia, no Sul Fluminense. A menina chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Já o pai morreu no local. A mãe da criança também ficou ferida.



O caso aconteceu no bairro Vila Esperança enquanto a família estava dentro de um táxi. Informações iniciais apontam que criminosos dentro de um carro vieram no caminho inverso e atiraram contra as vítimas. Eduardo morreu no local.

Já a menina e a mãe foram atendidas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) sendo conduzidas para o Hospital de Emergência em Resende. A criança não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. Segundo a Polícia Civil, a mulher já recebeu alta. Ela não tem envolvimento com o tráfico da região.