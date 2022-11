Policiais apreendem câmeras de segurança instaladas pelo tráfico de drogas da comunidade de Manguinhos - Reprodução/Redes sociais

Publicado 22/11/2022 10:54 | Atualizado 22/11/2022 10:55

Rio - Policiais da Companhia de Policiamento Pacificadora (CPP) apreenderam, nesta terça-feira (22), uma câmera de monitoramento escondida em um dos acessos da comunidade de Manguinhos, na Zona Norte do Rio. De acordo com a Polícia Militar, o 'Big Brother' do tráfico monitorava as ações policiais na comunidade. O equipamento estava escondido no alto de um poste, em uma caixa preta de eletricidade e com uma madeira e imã para dar suporte.

Veja o vídeo:

Policiais da #CPP localizam câmera de monitoramento colocada pelo crime organizado para controle de movimentações de policiais em uma das ruas de acesso à comunidade de Manguinhos. pic.twitter.com/4PloOC0zsN — @pmerj (@PMERJ) November 22, 2022

Os materiais foram encaminhados para a 21ª DP (Bonsucesso), que instaurou um procedimento para identificar os suspeitos envolvidos na prática criminosa.

A CPP, em conjunto com policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) de Manguinhos, realizam desde o início da manhã desta terça-feira (22) uma operação na comunidade com o objetivo de coibir ações criminosas.



Para denunciar criminosos e esconderijo de armas e de drogas, a Polícia Militar orienta que a população ligue para o 190 ou acione o Disque Denúncia nos seguintes canais de atendimento: WhatsApp do Disque Denúncia (21) 99973-1177, (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177.