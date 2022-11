Marcelo Gangreiro de Faria, de 51 anos, era pedreiro e foi morto por uma bala perdida em Gramacho - Reprodução/Arquivo pessoal

Marcelo Gangreiro de Faria, de 51 anos, era pedreiro e foi morto por uma bala perdida em GramachoReprodução/Arquivo pessoal

Publicado 22/11/2022 13:38 | Atualizado 22/11/2022 14:47

Rio - O pedreiro Marcelo Gangreiro de Faria, de 51 anos, havia acabado de entrar no ônibus quando foi atingido por uma bala perdida que o matou em Duque de Caxias , na Baixada Fluminense, na manhã desta terça-feira (22). Segundo familiares que estiveram no Instituto Médico Legal (IML) de Duque de Caxias, Marcelo estava a caminho do trabalho e tinha o costume de pegar o veículo da linha Parque São José x Caxias, da empresa Santo Antônio. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no interior do veículo. Ele carregava uma mochila com pertences do trabalho e uma marmita.

fotogaleria

O passageiro foi alvejado quando o ônibus passava na altura do bairro Gramacho, onde havia um intenso tiroteio entre policiais militares e criminosos. Na ocorrência, um policial ficou ferido por estilhaços e um suspeito morreu. Segundo a Polícia Militar, agentes do 15° BPM (Duque de Caxias) faziam uma operação nas comunidades do Dique e Sapinho com o objetivo reprimir a prática de roubos de veículos na região.

Nas redes sociais, uma testemunha que estava no ônibus disse que Marcelo havia acabado de passar na roleta do coletivo. "Ele pegou o ônibus no ponto perto do Graciliano e estava passando na roleta quando foi atingido no pescoço e caiu, mas o ônibus só parou em frente ao Colégio Clementina", relatou.

Moradores contaram que acordaram assustados com a intensidade dos tiros. "Eu acordei com tiros, foi muito tiro", escreveu um perfil. Uma outra moradora concordou: "muito tiro mesmo".

Marcelo deixa três filhos. Uma das filhas está grávida de cinco meses. Abalada, a família da vítima não quis conversar com a imprensa. Ainda não há informações sobre o local e horário do enterro do pedreiro.

Clima de tensão em Gramacho

Por volta das 12h40, mais um tiroteio foi registrado no bairro de Gramacho. Em uma publicação nas redes sociais, uma moradora filmou um helicóptero da PM sobrevoando a região. "Gente, pelo amor de Deus, quem tiver indo em sentido Gramacho cuidado que tá tendo confusão", alertou.

Tiroteio no gramacho com helicóptero militar pic.twitter.com/Fn5qdjejqj — SANDRO martins dos santos (@SANDROm59906251) November 22, 2022

Procurada, a PM informou que equipes continuam no local realizando operação contra roubo de veículos.

Segundo caso de bala perdida em menos de uma semana na Baixada

Na sexta-feira (18), uma mulher também morreu vítima de bala perdida no bairro Vila Sapê , em Duque de Caxias. Valdeci Serafim, de 54 anos, conhecida como dona Daça, estava na rua, quando, segundo informações de vizinhos, PMs teriam iniciado uma operação no local. A corporação, entretanto, nega que tenha atuado no local.

De acordo com testemunhas, por volta das 11h, dona Daça, segurando uma criança no colo, conversava junto ao portão da casa de uma amiga no momento em que um tiroteio iniciou-se na localidade. Valdeci teria tentado proteger o bebê, que, segundo familiares, seria filho de uma amiga de igreja, que estava tomando conta, quando ela própria acabou alvejada nas costas. O pequeno, no entanto, passa bem e nada sofreu.

Rodrigo Luiz, filho da vítima, usou as suas redes sociais para homenagear a mãe. De acordo com o relato, Valdeci era uma pessoa querida na família e deixou um grande legado para quem conviveu com ela

A ocorrência foi encaminhada para registro na 60ª DP (Campos Elísios), que realiza a investigação para esclarecer as circunstâncias da morte.