Na ação, os agentes conseguiram recuperar um caminhão, duas motocicletas e um bloqueador de sinal - Reprodução

Publicado 22/11/2022 18:57 | Atualizado 22/11/2022 19:08

Rio – Agentes do 18° BPM (Jacarepaguá) recuperaram, na tarde desta terça-feira (22), um caminhão de carga no bairro da Taquara, Zona Oeste do Rio. Segundo a Polícia Militar, o motorista foi resgatado durante a ação.



De acordo com a corporação, os militares foram acionados para a ação criminosa que estava em andamento na Rua Antonieta Campos da Paz, na Taquara. Ao chegar ao local, os agentes foram informados de que o motorista do caminhão estava rendido dentro do veículo.



Ainda segundo a polícia, durante a abordagem, um dos assaltantes, que estava em uma motocicleta, acabou se envolvendo em um acidente de trânsito e acabou sendo capturado e preso pelos militares. Um outro suspeito de participação no crime conseguiu fugir antes da abordagem.



Na ação os agentes conseguiram recuperar um caminhão, duas motocicletas e um bloqueador de sinal. A ocorrência foi encaminhada para a 32ª (Taquara).