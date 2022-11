Publicado 22/11/2022 18:07

Rio – O traficante conhecido como 'Bacana', do Morro da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte, foi preso nesta terça-feira (22) por policiais do 41º BPM (Irajá) na Rua Hannibal Porto, em Irajá, também na Zona Norte. Ele era considerado foragido da Justiça.

De acordo com a Polícia Militar, Bacana foi preso durante uma ação de buscas para identificar envolvidos em tráfico de drogas. Ele é acusado de envolvimento com o tráfico da Comunidade da Serrinha e encontrava-se evadido do sistema prisional.