Durante revista geral no interior de todas as galerias da unidade prisional, outros 10 aparelhos de telefonia foram encontrados - Divulgação

Publicado 22/11/2022 18:22 | Atualizado 22/11/2022 18:39

Rio - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) isolou preventivamente o miliciano preso Felipe Raoni da Silva, conhecido como Mineirinho, após agentes encontrarem, nesta segunda-feira (21), um celular sob a sua posse. O isolamento do detento pode chegar a até 30 dias. Considerado um criminoso violento, Mineirinho foi denunciado por executar ordens de milicianos superiores em diferentes grupos, entre eles, os denunciados Anderson 'Sassa' e Rodrigo 'Negão'. Ele teve participação em diversos homicídios e na tomada de territórios de traficantes.



A ação foi resultado de uma operação da Subsecretaria de Gestão Operacional e da Subsecretaria de Inteligência, realizada no presídio Bandeira Stampa (unidade destinada a apenados por envolvimento com atividades de milícias no estado), em Bangu. Após uma análise de dados feita pela Subsecretaria de Inteligência, foi identificado o uso de telefonia móvel dentro do presídio.

Além do celular na posse de Mineirinho, os policiais penais encontraram ainda, durante revista geral no interior de todas as galerias da unidade prisional, outros 10 aparelhos de telefonia, sem que fosse possível, no entanto, identificar os presos que faziam uso dos equipamentos. Todo o material foi encaminhado para investigação da 34ª DP (Bangu).