Equipe da DC-Polinter participou da prisão - Reprodução

Publicado 22/11/2022 17:42 | Atualizado 22/11/2022 17:58

Rio – Agentes da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) prenderam, nesta terça-feira (22), um homem que estava foragido há 17 anos, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Segundo a instituição, o homem, que não teve a identidade revelada, foi preso pelo crime de tentativa de homicídio.

De acordo com os policiais, o acusado foi localizado e capturado após intenso trabalho de monitoramento e diligências de campo. Segundo a DC-Polinter, o caso aconteceu em 2005, quando o acusado foi abordado por um desafeto na saída de uma festa em um parque de exposições em Barra do Piraí, no Sul Fluminense. Ciente de que a vítima queria matá-lo, o autor sacou um revólver calibre 38 e disparou, alvejando-o no peito.

Após a formalização dos procedimentos de praxe, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.