Evento foi realizado no Monumento aos Pracinhas, na Zona Sul do Rio - Divulgação

Publicado 22/11/2022 16:51

Rio - O governador Cláudio Castro entregou, na manhã desta terça-feira (22), 163 novos veículos para os policiais dos programas Segurança Presente e Lei Seca em evento realizado no Monumento aos Pracinhas, na Zona Sul do Rio. De acordo com o governo do estado, são 120 novos carros, 40 motos e três vans que ficarão disponíveis para os programas.

"São programas fundamentais e de reconhecimento nas ruas. E essa identificação da população vem do trabalho de cada policial. São programas de estado, não de governo. São do povo do Rio. Estamos aprimorando e crescendo. Quando se investe em equipamentos, não se investe só em segurança, é investimento na sociedade, no direito de ir e vir, na certeza que vamos voltar para casa em segurança" discursou o governador do Rio, Cláudio Castro.

Ainda segundo o governador, o Programa Segurança Presente vai ganhar 80 carros, 40 motos e três vans, sendo que uma parte substituirá veículos já utilizados pelas 42 bases do programa. A Operação Lei Seca receberá um total de 40 carros.

"O investimento na recuperação da frota mostra que o Governo do Estado valoriza os seus programas. Com ferramentas novas, a população pode ter certeza de que vamos aumentar a nossa produtividade e a qualidade do serviço prestado", explicou o secretário de Governo, Rodrigo Bacellar.

Durante a entrega dos veículos, o governador também anunciou a chegada das câmeras corporais na base do Segurança Presente em Copacabana. O uso das bodycams foi iniciado hoje, por 25 policiais militares. Nesse período de adaptação, ao menos um dos policiais, da equipe de três, utilizará a câmera para registrar as ações.