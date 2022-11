Rio de Janeiro tem céu aberto e forte calor nesta terça-feira - Pedro Ivo/Arquivo/Agência O Dia

Rio de Janeiro tem céu aberto e forte calor nesta terça-feiraPedro Ivo/Arquivo/Agência O Dia

Publicado 22/11/2022 16:45 | Atualizado 22/11/2022 16:49

Rio - O Rio de Janeiro tem uma terça-feira (22) de forte calor. A máxima de 36º C faz os cariocas terem saudade das praias que ficaram lotadas no último fim de semana. Não há previsão de chuva, mas, para aliviar a situação, ventos moderados são registrados em alguns pontos da cidade. À noite, a temperatura deve diminuir, chegando a 22º C.

A quarta-feira já apresenta um cenário bem diferente. Haverá um aumento de nuvens no céu e pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. De acordo com o Centro de Operações do Rio (COR), a estimativa é de 10 milímetros durante o dia. Além disso, a temperatura deve ficar entre 20º C e 33º C.

O tempo continua chuvoso durante toda a quinta-feira. Além disso, o dia esfria, tendo uma máxima de 27º C. A tendência segue na sexta-feira, com garoa a todo momento e declínio da temperatura, se mantendo entre 19º C e 25º C.