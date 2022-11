Erasmo Carlos morreu nesta terça-feira (22), aos 81 anos de idade. A causa da morte ainda não foi divulgada. - Divulgação

Erasmo Carlos morreu nesta terça-feira (22), aos 81 anos de idade. A causa da morte ainda não foi divulgada.Divulgação

Publicado 22/11/2022 16:30

Rio – O governador, Cláudio Castro, e o prefeito, Eduardo Paes, publicaram em suas redes sociais, nesta terça-feira (22), mensagens lamentando a morte do cantor Erasmo Carlos , nascido na Tijuca, Zona Norte do Rio, e considerado um dos maiores nomes da música brasileira.

Em nota oficial, o governador ressaltou a importância que Erasmo teve para o país.

"A partida de Erasmo Carlos deixa o Brasil triste. Ídolo de várias gerações, o cantor e compositor nascido no Rio de Janeiro foi um dos ícones da Jovem Guarda, movimento cultural que surgiu no país nos anos 60, e deixa um legado imensurável para a música brasileira. Além do talento, o Tremendão, como era chamado carinhosamente, será eternamente lembrado como o 'amigo de fé e irmão camarada' do Rei Roberto Carlos. Desejo solidariedade aos familiares e aos fãs do roqueiro em todo o mundo", declarou o governador.

O prefeito Eduardo Paes fez menção ao Vasco da Gama, time para o qual o cantor torcia, e destacou a dificuldade que está sendo o ano de 2022, no qual outros grandes nomes da música brasileira, como Gal Costa , faleceram.

"Esse 2022 não está fácil… agora o eterno Tremendão, outro grande carioca e vascaíno, que marcou toda uma geração e foi um dos líderes da Jovem Guarda nos deixa. Seu talento e sua arte ficam marcados eternamente… muito além do horizonte! Valeu, Erasmo Carlos!", escreveu o prefeito.