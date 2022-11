Unidades de Atenção Primária, como centros municipais de saúde, clínicas da família e policlínicas, irão funcionar das 8h às 12h nesta quinta-feira (24) - Divulçgação

Publicado 22/11/2022 15:17

Rio - A Prefeitura do Rio de Janeiro informou, nesta terça-feira (22), que as unidades 24 horas da rede municipal de saúde do Rio de Janeiro funcionarão ininterruptamente durante as datas de jogos da seleção brasileira na primeira fase da Copa do Mundo FIFA Catar 2022. Com isso, UPAs, hospitais, centros de emergência regional (CERs) e centros de atenção psicossocial (CAPS) tipo III, funcionarão nos dias 24 e 28 de novembro e 2 de dezembro.

De acordo com a prefeitura, as unidades de Atenção Primária, como centros municipais de saúde, clínicas da família e policlínicas, irão funcionar das 8h às 12h nesta quinta-feira (24) e no dia 2 de dezembro. Já na segunda-feira (28) funcionará das 8h às 11h, conforme o Decreto Rio Nº 51.579, que estabelece o expediente dos órgãos municipais nessas datas.

Unidades que funcionam 24 horas:

– Hospital Municipal Souza Aguiar – Centro

– Hospital Municipal Miguel Couto – Gávea

– Hospital Municipal Salgado Filho – Méier

– Hospital Municipal Lourenço Jorge – Barra da Tijuca

– Hospital Municipal Pedro II – Santa Cruz

– Hospital Municipal Rocha Faria – Campo Grande

– Hospital Municipal Albert Schweitzer – Realengo

– Hospital Municipal Evandro Freire – Ilha do Governador

– Hospital Municipal Rocha Maia – Botafogo

– Hospital Municipal Francisco da Silva Telles – Irajá

– Hospital Municipal Jurandir Manfredini – Jacarepaguá

– Hospital Maternidade Fernando Magalhães – São Cristóvão

– Hospital Maternidade Carmela Dutra – Lins de Vasconcelos

– Hospital Maternidade Herculano Pinheiro – Madureira

– Hospital Maternidade Alexander Fleming – Marechal Hermes

– Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque – Centro

– Hospital da Mulher Mariska Ribeiro – Bangu

– Serviço de emergência da Policlínica Rodolpho Rocco – Del Castilho

– Serviço de emergência da Policlínica César Pernetta – Méier

– Instituto Municipal Philippe Pinel – Botafogo

– UIS Arthur Villaboim – Paquetá

– UPA de Vila Kennedy

– UPA da Rocinha

– UPA do Complexo do Alemão

– UPA da Cidade de Deus

– UPA de Santa Cruz / João XXIII

– UPA do Engenho de Dentro

– UPA de Madureira

– UPA de Costa Barros

– UPA de Senador Camará

– UPA Sepetiba

– UPA Paciência

– UPA Magalhães Bastos

– UPA Rocha Miranda

– Centro de Emergência Regional Centro

– Centro de Emergência Regional Leblon

– Centro de Emergência Regional Barra

– Centro de Emergência Regional Ilha

– Centro de Emergência Regional de Realengo

– Centro de Emergência Regional de Campo Grande

– Centro de Emergência Regional Santa Cruz

– Centro de Atenção Psicossocial Maria do Socorro Santos

– Centro de Atenção Psicossocial Franco Basaglia

– Centro de Atenção Psicossocial Fernando Diniz

– Centro de Atenção Psicossocial João Ferreira Filho

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Miriam Makeba

– Centro de Atenção Psicossocial Severino dos Santos

– Centro de Atenção Psicossocial Clarice Lispector

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Raul Seixas

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Paulo da Portela

– Centro de Atenção Psicossocial Manoel de Barros

– Centro de Atenção Psicossocial Arthur Bispo do Rosário

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Antônio Carlos Mussum