Suspeito se entregou na Deam de São GonçaloReprodução

Publicado 22/11/2022 13:15 | Atualizado 22/11/2022 13:36

Rio - O suspeito de esfaquear uma jovem de 17 anos que ia em direção a um colégio em Brasilândia, em São Gonçalo , se entregou na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo na tarde desta terça-feira (22). De acordo com a mãe do homem, ele tem problemas psicológicos como dupla personalidade.

Segundo Maria Angélica de Almeida, mãe do suspeito, ele chegou em casa nesta segunda-feira (21), dia do crime, e confessou que havia feito uma "besteira". No primeiro momento, a mulher não acreditou, mas quando soube do caso nesta terça-feira (22) resolveu levar o filho até a delegacia.

"Meu filho não é uma pessoa ruim. Ele trabalha e todo dia vende a balinha dele. Ele só tem dupla personalidade e fica nervoso, mas no dia a dia ele é tranquilo e carinhoso. Ele chegou em casa e disse 'Eu acho que fiz uma besteira mãe. Eu acho que matei a menina'. Eu não acreditei porque mãe nunca acredita. Quando foi hoje de manhã, nós vimos uma reportagem. Então eu decidi trazer ele. Eu não acho certo o que ele fez. Ele estragou a vida dele e da menina também", disse Maria.

A mãe ressaltou que não tem como provar a dupla personalidade do filho por causa da condição que a família tem. Contudo, ela garante que vizinhos sabem dos transtornos do suspeito. Segundo a família da vítima, o homem teria assediado a vítima outras vezes, inclusive com um registro de importunação sexual. Para Maria Angélica, o suspeito contou que a adolescente o esnobava e não queria ficar com ele.

"Ele tem momentos que fica revoltado. É ele querer alguma coisa e a pessoa não fizer que pronto. Tem dois meses que ele está tentando ficar com ela e ela está esnobando ele, segundo o que ele passa. Ele veio sossegadamente e nenhum momento ele reagiu. Ele veio tranquilo. Nunca vou compactuar com isso. Eu estou orando para essa menina viver", completou a mãe.

Relembre o caso

O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (21) na Rua General Barcelos próximo ao Instituto de Educação Clélia Nunes. Imagens de câmeras de segurança flagraram o suspeito abordando a vítima e a levando para dentro de um imóvel.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) foi acionada para uma ocorrência de violência contra mulher próximo ao Instituto de Educação Clélia Nunes. O comando da unidade informou que a jovem foi atacada por um homem, que fugiu do local.

A vítima foi socorrida por militares do Corpo de Bombeiros em estado grave para o Pronto Socorro Central (PSC) de São Gonçalo, localizado na Praça Zé Garoto. De acordo com a corporação, a jovem estava com ferimentos por arma branca.

A direção da unidade de saúde informou que a paciente foi estabilizada na sala vermelha e passou por uma cirurgia. Ela está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Em conversa com o DIA, a delegada Carla Tavares explicou que não houve importunação sexual na situação citada anteriormente pela família da vítima e a investigação sobre o caso não continuou por falta de informações divulgadas pela adolescente.

"Não ocorreu importunação sexual. A vítima comunicou que o autor teria se dirigido a ela na porta do colégio e ela ficou assustada. Mas ela não soube fornecer maiores detalhes de identificação dele. Não teve perseguição, mas um único contato dele com a vítima. Devido a falta de maiores informações por parte da vítima ele não foi identificado, apesar das diligências realizadas", explicou.

Depois do episódio desta segunda-feira (21), o homem irá responder pelo crime de tentativa de feminicídio.