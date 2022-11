Câmeras de segurança serão usadas para encontrar suspeito que esfaqueou adolescente em São Gonçalo - Reprodução

Câmeras de segurança serão usadas para encontrar suspeito que esfaqueou adolescente em São GonçaloReprodução

Publicado 22/11/2022 08:25 | Atualizado 22/11/2022 12:05

Rio - Uma menina, de 17 anos, foi esfaqueada na manhã desta segunda-feira (21) enquanto ia em direção a um colégio no bairro Brasilândia, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Imagens de câmeras de segurança flagraram o suspeito abordando a vítima e a levando para dentro de um imóvel.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) foi acionada para uma ocorrência de violência contra mulher próximo ao Instituto de Educação Clélia Nunes. O comando da unidade informou que a jovem foi atacada por um homem, que fugiu do local.

O caso aconteceu por volta das 7h na Rua General Barcelos. A vítima foi socorrida por militares do Corpo de Bombeiros em estado grave para o Pronto Socorro Central (PSC) de São Gonçalo, localizado na Praça Zé Garoto. De acordo com a corporação, a jovem estava com ferimentos por arma branca.

A direção da unidade de saúde informou que a paciente foi estabilizada na sala vermelha e passou por uma cirurgia. Ela está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Uma câmera de segurança flagrou o suspeito abaixado em um bar. Ele atravessa a rua e agarra por trás a vítima. Por causa da gravidade dos ferimentos, uma familiar usou uma rede social para pedir oração para a jovem.

"Gente, minha prima foi esfaqueada na rua do colégio Clélia Nunes. Ela está em estado grave. Vamos todos orar e tomem muito cuidado na rua. Toda oração é bem vinda", postou.

Questionada sobre o assunto, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo abriu uma investigação para localizar o suspeito do crime. As câmeras de segurança serão utilizadas para identificar o autor. A ação conta com o apoio de agentes da Polícia Militar e do programa Segurança Presente.

O suspeito seria um vendedor de balas da região e já teria assediado a menina outra vez. No entanto, em conversa com o DIA, a delegada Carla Tavares explicou que não houve importunação sexual na situação citada e a investigação sobre o caso não continuou por falta de informações divulgadas pela adolescente.

"Não ocorreu importunação sexual. A vítima comunicou que o autor teria se dirigido a ela na porta do colégio e ela ficou assustada. Mas ela não soube fornecer maiores detalhes de identificação dele. Não teve perseguição, mas um único contato dele com a vítima. Devido a falta de maiores informações por parte da vítima ele não foi identificado, apesar das diligências realizadas", explicou.

Depois do episódio desta segunda-feira (21), o homem irá responder pelo crime de tentativa de feminicídio. A mãe da vítima e outras pessoas que a socorreram serão chamadas para prestar depoimento, conforme completou a delegada.