Prisão foi realizada por policiais da 33ª DP (Realengo) - Divulgação

Publicado 22/11/2022 13:29 | Atualizado 22/11/2022 13:30

Rio – Um homem, identificado como Leandro Dias dos Santos, foi preso por policiais da 33ª DP (Realengo), na tarde desta segunda-feira (21), por tentativa de feminicídio contra a sua companheira. De acordo com a Polícia Civil, Leandro desferiu pelo menos oito golpes de faca contra Mayara da Silva Mendonça, atingindo seu pescoço, tórax e braços. Os ataques aconteceram na frente do filho do casal, de apenas sete anos.



Ainda segundo a corporação, para garantir o "sucesso" do crime, Leandro teria trancado Mayara dentro de casa junto com a criança, fugindo logo em seguida. Apesar disso, os vizinhos conseguiram escutar os gritos de socorro da vítima e prestaram socorro. Mayara deu entrada no Hospital Municipal Albert Schweitzer, na Zona Oeste, e seu estado de saúde é grave.



Leandro confessou ter tentado matar a mulher e alegou que teria "perdido a cabeça". O casal estava junto há dez anos. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão temporária e posterior transferência para unidade prisional, onde aguardará decisão da Justiça.

"Diante das informações e de todas as diligências impetradas, eu representei pela prisão temporária do autor. O Ministério Público opinou de forma favorável e a juíza concedeu essa prisão temporária para que a gente pudesse terminar essa investigação, concluir o inquérito da melhor forma possível, e para que a vítima tenha uma reposta justa para esse crime tão vil e tão horroroso", explicou a delegada Camila Meirelles Pegorim.